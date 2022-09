EKENÄSET כורסא, Hillared שחור

מאז 2015, כל הכותנה במוצרי איקאה היא ממחוזרת או מגיעה ממקורות בני קיימא יותר*. המשמעות היא שאנו קונים רק כותנה שגדלה בשיטות בנות קיימא המפחיתות את השימוש בדשנים, חומרי הדברה ומים, משפרות את תנאי העבודה והשכר לחקלאים ומיטיבות למערכת האקולוגית ולמגוון הביולוגי. הקמנו מערכת שמאפשרת לנו לעקוב אחר כל הכותנה שלנו ולהבטיח שהמוצר הסופי מגיע ממקורות מאושרים ומוסמכים. *כותנה ממקורות ברי קיימא יותר מתחייבת לסטנדרטים הבאים: Better Cotton (כפי שהוגדר על ידי Better Cotton Initiative (BCI), וכותנה מחקלאים הפועלים לפי תקן TCI (סטנדרט Towards Better Cotton Initiative).