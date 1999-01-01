503.840.48

Флис – мягкая и простая в уходе ткань, которую можно стирать в машине.

Можно использовать как покрывало для двуспальной кровати или большое одеяло.

Подходит для кроватей шириной 140 см. Подзор ок. 45 см с каждой стороны.

Подходит для кроватей шириной 160 см. Подзор ок. 35 см с каждой стороны.

Подходит для кроватей шириной 180 см. Подзор ок. 25 см с каждой стороны.

Также есть на односпальную кровать.

Дизайнер

IKEA of Sweden