1 699 ₽
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503.840.48
Флис – мягкая и простая в уходе ткань, которую можно стирать в машине.
Можно использовать как покрывало для двуспальной кровати или большое одеяло.
Подходит для кроватей шириной 140 см. Подзор ок. 45 см с каждой стороны.
Подходит для кроватей шириной 160 см. Подзор ок. 35 см с каждой стороны.
Подходит для кроватей шириной 180 см. Подзор ок. 25 см с каждой стороны.
Также есть на односпальную кровать.
IKEA of Sweden
Машинная стирка 40°С.
Не отбеливать.
Не сушить в стиральной машине.
Не гладить.
Не подвергать химической чистке.
Для отбеливания не использовался хлор.
Без оптического отбеливателя.
100% полиэстер (100 % переработанного материала)
Покрывало
503.840.48
Длина:
40 см
Вес:
1.87 кг
Диаметр:
23 см
Упаковки:
1
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