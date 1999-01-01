ПРОДАКТ Вспениватель молока, черный
99 ₽
- Батарейки продаются отдельно, требуется 2 шт. LR6 АА 1,5 В.
Чашечка отличного кофе для хорошего дня
Кофе и чай – самые популярные напитки в мире, конечно, после воды. Если верить статистике, сегодня вы уже наверняка приготовили пару чашечек. Это важная часть нашей повседневной жизни, которая давно стала традицией. Поэтому мы решили усовершенствовать ассортимент товаров для приготовления вашего любимого напитка: от ситечек и чайников до вспенивателя молока. Все это по самым привлекательным ценам, и неважно, пьете ли вы чай и кофе изредка или мечтаете приобрести славу настоящего бариста среди соседей.
Мы пьем кофе, чтобы проснуться утром, сохранить бодрость вечером и просто провести время в хорошей компании. Малин Льюнгстрём, разработчик ассортимента посуды ИКЕА, знает еще несколько причин, почему мы любим этот напиток: «Для многих аромат кофе – это хорошее настроение и ощущение домашнего тепла. Поэтому мы хотим изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, предлагая товары, которые наполнят дом теплом и уютом».
Современный взгляд на традиционный напиток
Тенденции быстро распространяются в современном мире. Мы мгновенно узнаем о новых способах приготовления кофе и чая. Мы изучаем и опробуем все новое, и хотим иметь возможность приготовить дома такой же вкусный кофе, как «в той уютной кофейне на соседней улице». Сегодня модно быть экспертом в той или иной области. «Если мы можем делать что-то на отлично, как настоящие профессионалы, это наполняет нас гордостью. Особенно если мы можем добиться результата без дорогостоящего и сложного оборудования», – говорит Малин.
На любой вкус и бюджет
Малин и ее коллеги изучили традиции приготовления чая и кофе, чтобы выяснить, без каких аксессуаров люди не могут обойтись. Они общались со специалистами и изучали привычки людей, чтобы понять, что необходимо для приготовления любимого напитка. «Мы хотим предлагать практичные и функциональные товары. Сложные гаджеты не помогут вам приготовить вкусный кофе или чай, поэтому мы сфокусировались на нескольких тщательно отобранных товарах», – говорит Малин. Чтобы обеспечить качество товаров, мы сотрудничали с тестовой лабораторией ИКЕА в Эльмхульте, нашей версией лаборатории из фильмов о Джеймсе Бонде. Здесь тестируются и совершенствуются образцы товаров ИКЕА. «Мы должны убедиться, что термосы действительно сохраняют напиток горячим, а стеклянные кружки и чайники – прочны, хотя выглядят легкими и воздушными», – говорит Малин.