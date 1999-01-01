Современный взгляд на традиционный напиток

Тенденции быстро распространяются в современном мире. Мы мгновенно узнаем о новых способах приготовления кофе и чая. Мы изучаем и опробуем все новое, и хотим иметь возможность приготовить дома такой же вкусный кофе, как «в той уютной кофейне на соседней улице». Сегодня модно быть экспертом в той или иной области. «Если мы можем делать что-то на отлично, как настоящие профессионалы, это наполняет нас гордостью. Особенно если мы можем добиться результата без дорогостоящего и сложного оборудования», – говорит Малин.

На любой вкус и бюджет

Малин и ее коллеги изучили традиции приготовления чая и кофе, чтобы выяснить, без каких аксессуаров люди не могут обойтись. Они общались со специалистами и изучали привычки людей, чтобы понять, что необходимо для приготовления любимого напитка. «Мы хотим предлагать практичные и функциональные товары. Сложные гаджеты не помогут вам приготовить вкусный кофе или чай, поэтому мы сфокусировались на нескольких тщательно отобранных товарах», – говорит Малин. Чтобы обеспечить качество товаров, мы сотрудничали с тестовой лабораторией ИКЕА в Эльмхульте, нашей версией лаборатории из фильмов о Джеймсе Бонде. Здесь тестируются и совершенствуются образцы товаров ИКЕА. «Мы должны убедиться, что термосы действительно сохраняют напиток горячим, а стеклянные кружки и чайники – прочны, хотя выглядят легкими и воздушными», – говорит Малин.

Мы пьем кофе, чтобы проснуться утром, сохранить бодрость вечером и просто провести время в хорошей компании. Малин Льюнгстрём, разработчик ассортимента посуды ИКЕА, знает еще несколько причин, почему мы любим этот напиток: «Для многих аромат кофе – это хорошее настроение и ощущение домашнего тепла. Поэтому мы хотим изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, предлагая товары, которые наполнят дом теплом и уютом».