В ИКЕА мы предъявляем строгие требования к древесине и не используем сырье из нелегально вырубленных лесов. К 2020 году вся древесина будет поставляться из сертифицированных лесных хозяйств, или будет использовано переработанное сырье.

Возобновляемый материал (древесина).