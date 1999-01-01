Мебель для хранения ИВАР отлично справляется со своими обязанностями в домах наших покупателей вот уже более 50 лет. Террасы, гостиные, кладовые и спальни – все они обожают ИВАР.
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673.225.09
Необработанный массив дерева – прочный натуральный материал, который можно покрыть маслом или воском для повышения износостойкости.
Полки можно устанавливать на разном уровне в соответствии с потребностями хранения.
Массив сосны – натуральный материал, который со временем выглядит только лучше.
Дизайнер
IKEA of Sweden
Ширина:
89 см
Глубина:
30 см
Высота:
179 см
Макс нагрузка на полку:
35 кг
Протирать сухой тканью.
Пятна можно удалить ластиком или тонкой шкуркой.
Можно обработать маслом, воском, лаком или глазурованной краской, чтобы повысить износостойкость поверхности.
Окружающая среда
В ИКЕА мы предъявляем строгие требования к древесине и не используем сырье из нелегально вырубленных лесов. К 2020 году вся древесина будет поставляться из сертифицированных лесных хозяйств, или будет использовано переработанное сырье.