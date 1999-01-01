ИВАР Стеллаж, сосна, 89x30x179 см

2 999 ₽

Мебель для хранения ИВАР отлично справляется со своими обязанностями в домах наших покупателей вот уже более 50 лет. Террасы, гостиные, кладовые и спальни – все они обожают ИВАР. Читать далее
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