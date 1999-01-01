Во время сна комфорт — это главное. Начните с базовых удобств: мягкие простыни так приятны на ощупь, что вы обязательно захотите поваляться в кровати подольше. В нашем ассортименте представлены простыни разных цветов. Многие из них сделаны из экологичных материалов, чтобы каждую ночь вы спали спокойно.

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