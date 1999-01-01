Простыни
Во время сна комфорт — это главное. Начните с базовых удобств: мягкие простыни так приятны на ощупь, что вы обязательно захотите поваляться в кровати подольше. В нашем ассортименте представлены простыни разных цветов. Многие из них сделаны из экологичных материалов, чтобы каждую ночь вы спали спокойно.
Стандартные размеры постельного белья ИКЕА:
- Пододеяльник: 150х200, 200х200 см;
- Наволочка: 50х70 см; также 70х70 см для ряда моделей; РОЗЕНСКАРМ и РОЛЛЕКА представлены только в размере 33х50 см.
- Стандартная простыня: 150х260, 240х260 см; ХЭССЛЕКЛОККА представлена только в размерах 150х220 и 215х220 см, КНОППА ― 150х240 см, ФЭРГМОРА ― 150х240 и 220х240 см;
- Натяжная простыня: 90х200, 140х200, 160х200, 180х200 см; также 80х200 см для ряда моделей.
Размерный ряд конкретного товара представлен на странице этого товара.