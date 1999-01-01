Простыни

Во время сна комфорт — это главное. Начните с базовых удобств: мягкие простыни так приятны на ощупь, что вы обязательно захотите поваляться в кровати подольше. В нашем ассортименте представлены простыни разных цветов. Многие из них сделаны из экологичных материалов, чтобы каждую ночь вы спали спокойно.

Узнать больше о постельном белье

ТАГГВАЛЛЬМО простыня натяжная белый 100 Дюйм² 200 см 90 см 16 см
Новинка ТАГГВАЛЛЬМО Простыня натяжная, 90x200 см 349 ₽
ДВАЛА простыня натяжная светло-зеленый 152 Дюйм² 200 см 80 см 26 см
Новинка ДВАЛА Простыня натяжная, 80x200 см 499 ₽ Доступны другие варианты
УЛЛЬВИДЕ простыня натяжная темно-розовый 200 Дюйм² 200 см 160 см 26 см
Новинка УЛЛЬВИДЕ Простыня натяжная, 160x200 см 899 ₽ Доступны другие варианты
ДВАЛА простыня светло-зеленый 152 Дюйм² 260 см 150 см
Новинка ДВАЛА Простыня, 150x260 см 499 ₽ Доступны другие варианты
ЙЭТТЕВАЛЛМО простыня натяжная белый/темно-розовый 152 Дюйм² 200 см 140 см 26 см
Новинка ЙЭТТЕВАЛЛМО Простыня натяжная, 140x200 см 599 ₽ Доступны другие варианты
ФЭРГМОРА простыня натяжная белый 104 Дюйм² 200 см 140 см
ФЭРГМОРА Простыня натяжная, 140x200 см 499 ₽ Доступны другие варианты
НАТТЭСМИН простыня натяжная светло-бежевый 310 Дюйм² 200 см 140 см
НАТТЭСМИН Простыня натяжная, 140x200 см 999 ₽ Доступны другие варианты
ФЭРГМОРА простыня белый 240 см 150 см
ФЭРГМОРА Простыня, 150x240 см 349 ₽ Доступны другие варианты
ДВАЛА простыня натяжная бежевый 152 Дюйм² 200 см 90 см
ДВАЛА Простыня натяжная, 90x200 см 549 ₽ Доступны другие варианты
НАТТЭСМИН простыня натяжная темно-серый 310 Дюйм² 200 см 140 см
НАТТЭСМИН Простыня натяжная, 140x200 см 999 ₽ Доступны другие варианты
ДВАЛА простыня бежевый 152 Дюйм² 260 см 240 см
ДВАЛА Простыня, 240x260 см 799 ₽ Доступны другие варианты
ДВАЛА простыня белый 152 Дюйм² 260 см 240 см
ДВАЛА Простыня, 240x260 см 799 ₽ Доступны другие варианты
УЛЛЬВИДЕ простыня натяжная темно-синий 200 Дюйм² 200 см 140 см
УЛЛЬВИДЕ Простыня натяжная, 140x200 см 799 ₽ Доступны другие варианты
НАТТЭСМИН простыня натяжная белый 310 Дюйм² 200 см 90 см
НАТТЭСМИН Простыня натяжная, 90x200 см 799 ₽ Доступны другие варианты
ДВАЛА простыня натяжная голубой 152 Дюйм² 200 см 90 см
ДВАЛА Простыня натяжная, 90x200 см 549 ₽ Доступны другие варианты
НАТТЭСМИН простыня натяжная темно-зеленый 310 Дюйм² 200 см 90 см
НАТТЭСМИН Простыня натяжная, 90x200 см 799 ₽ Доступны другие варианты
НАТТЭСМИН простыня темно-серый 310 Дюйм² 260 см 240 см
НАТТЭСМИН Простыня, 240x260 см 1 299 ₽ Доступны другие варианты
ЙЭТТЕВАЛЛМО простыня натяжная белый/серый 152 Дюйм² 200 см 90 см
ЙЭТТЕВАЛЛМО Простыня натяжная, 90x200 см 499 ₽ Доступны другие варианты
ДВАЛА простыня натяжная светло-розовый 152 Дюйм² 200 см 90 см
ДВАЛА Простыня натяжная, 90x200 см 549 ₽ Доступны другие варианты
УЛЛЬВИДЕ простыня натяжная белый 200 Дюйм² 200 см 140 см
УЛЛЬВИДЕ Простыня натяжная, 140x200 см 799 ₽ Доступны другие варианты
ДВАЛА простыня натяжная белый 152 Дюйм² 200 см 140 см
ДВАЛА Простыня натяжная, 140x200 см 649 ₽ Доступны другие варианты
ЙЭТТЕВАЛЛМО простыня натяжная белый/синий 152 Дюйм² 200 см 90 см
ЙЭТТЕВАЛЛМО Простыня натяжная, 90x200 см 499 ₽ Доступны другие варианты
НАТТЭСМИН простыня белый 310 Дюйм² 260 см 240 см
НАТТЭСМИН Простыня, 240x260 см 1 299 ₽ Доступны другие варианты
ЙЭТТЕВАЛЛМО простыня белый/серый 152 Дюйм² 260 см 240 см
ЙЭТТЕВАЛЛМО Простыня, 240x260 см 799 ₽ Доступны другие варианты

Стандартные размеры постельного белья ИКЕА: 

  • Пододеяльник: 150х200, 200х200 см;
  • Наволочка: 50х70 см; также 70х70 см для ряда моделей; РОЗЕНСКАРМ и РОЛЛЕКА представлены только в размере 33х50 см.
  • Стандартная простыня: 150х260, 240х260 см; ХЭССЛЕКЛОККА представлена только в размерах 150х220 и 215х220 см, КНОППА ― 150х240 см, ФЭРГМОРА ― 150х240 и 220х240 см;
  • Натяжная простыня: 90х200, 140х200, 160х200, 180х200 см; также 80х200 см для ряда моделей.

Размерный ряд конкретного товара представлен на странице этого товара.