Мебель
НОРДЛИ
Каркас кровати с ящиками, 160x200 см, белый
26 999.–
21 999.-
НОРДЛИ
Каркас кровати с ящиками, 180x200 см, белый
28 999.–
23 999.-
Аксессуары
КЛЭМТАРЕ
Контейнер с крышкой,д/дома/сада, темно-серый, 27x45x15 см
699.–
499.-
КЛЭМТАРЕ
Контейнер с крышкой,д/дома/сада, темно-серый, 58x45x30 см
1 499.–
799.-
УРСУЛА
Чехол на подушку
1 299.–
699.-
УРСУЛА
Чехол на подушку
1 299.–
599.-
УРСУЛА
Чехол на подушку
1 199.–
699.-
УРСУЛА
Чехол на подушку, светло-бежевый, 65x65 см
1 199.–
699.-
ЮППЕРЛИГ
Чехол на подушку
299.–
199.-
ЮППЕРЛИГ
Чехол на подушку
299.–
199.-
ЮППЕРЛИГ
Чехол на подушку
299.–
199.-
ЮППЕРЛИГ
Чехол на подушку
299.–
199.-
ЮППЕРЛИГ
Чехол на подушку
299.–
199.-
ЮППЕРЛИГ
Чехол на подушку
299.–
199.-
РЁДВЕД
Пододеяльник и 1 наволочка, белый/зеленый, 150x200/50x70 см
499.–
349.-
РЁДВЕД
Пододеяльник и 2 наволочки, белый/зеленый, 200x200/50x70 см
749.–
549.-
ВОТАРВ
Покрывало, разноцветный, 180x220 см
2 499.–
1 999.-
ВОТАРВ
Покрывало, разноцветный, 220x240 см
2 999.–
2 499.-
БАДАРЕН
Коврик для ванной
399.–
249.-
БАДАРЕН
Коврик для ванной
399.–
249.-
БАДАРЕН
Коврик для ванной
399.–
249.-
ЮРТРОН
Горшок цветочный с поддоном, бежевый, 12 см
299.–
149.-
ЮРТРОН
Горшок цветочный с поддоном, бежевый, 15 см
499.–
299.-
ВАККЕРТ
Украшение д/свечи в стеклян стакане
149.–
89.-
ВАККЕРТ
Украшение д/свечи в стеклян стакане
199.–
129.-
ВАРДАГЕН
Тарелка, темно-серый, 26 см
149.–
99.-
ВАРДАГЕН
Тарелка, белый с оттенком, 26 см
149.–
99.-
ЭМТЕВИК
Абажур, оранжевый, 37 см
1 499.–
499.-
ЭМТЕВИК
Абажур, синий/зеленый в полоску, 37 см
1 499.–
499.-
ЭМТЕВИК
Абажур, оранжевый/розовый в полоску, 55 см
1 999.–
699.-
ЭМТЕВИК
Абажур, зеленый, 55 см
1 999.–
699.-
НИМО
Абажур, зеленый/желтая медь, 24 см
1 299.–
999.-
НИМО
Абажур, черный/желтая медь, 24 см
1 299.–
999.-
НИМО
Абажур, синий/желтая медь, 24 см
1 299.–
999.-
НИМО
Абажур, белый/желтая медь, 24 см
1 299.–
999.-
Еда в ИКЕА
Комбо-предложение: 1 упаковка мясных фрикаделек + 1 куриных
598.-
519.-